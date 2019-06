Spice Girls: nuovo album e tour mondiale in arrivo? Mel B chiarisce i dubbi

Oltre ad aver attaccato Victoria per non essersi presentata agli show londinesi delle Spice Girls, Mel B al Good Morning Britain ha parlato dei progetti futuri del gruppo.

Mel lo scorso 15 giugno ha salutato i fan allo stadio di Wembley dicendo: “Ci vediamo a febbraio in Australia”. La cantante però ha voluto chiarire che era solo un augurio, lei infatti vorrebbe partire per un tour mondiale, ma adesso devono prendere una decisione anche Geri, Mel C ed Emma.

“Se andiamo in Australia? Fammi chiarire, io intendevo dire che ha senso continuare il tour. Abbiamo avuto un successo inaspettato, abbiamo fatto tutto in maniera carina, ma breve. Dovevano essere 6 concerti, che poi sono diventati 13 e sono andati tutti sold out velocemente. Ci sono tanti fan che vogliono di più. Quindi io suggerisco di continuare e di andare in Australia a febbraio. Poi a suo tempo potremmo andare in Asia e dopo in America. Voglio un tour mondiale, noi 4 ci siamo divertite così tanto. Eravamo con i nostri bambini e le nostre mamme, tutto cadeva a pennello, ci alzavamo stavamo con i bambini, andavamo a pranzo tutte insieme, poi le prove costumi e tutto il resto. Eravamo in una bolla e io mi sentivo protetta in quella bolla Spice Girls.”

Quando il presentatore del GMB le ha chiesto se avremo mai un nuovo album delle Spice Girls, Mel B ha risposto che lei vuole inciderlo, ma che anche in questo caso è una decisione che devono prendere tutte e 4 insieme.

Praticamente se non avremo un tour e un disco ce la dobbiamo prendere con Geri, Emma e Mel C.

“Nuova musica? Ci pensavo l’altro giorno, ma non è un discorso che abbiamo affrontato bene noi 4. Personalmente credo che dovremmo incidere un nuovo album. Amerei fare nuova musica delle Spice Girls. Vedremo se la pensano come me le ragazze”.

#BREAKING: The Spice Girls may not be coming to tour in Australia. Mel B has backtracked in a radio interview saying the tour is not yet confirmed. #9News pic.twitter.com/nSj6mOwttO — Nine News Australia (@9NewsAUS) 16 giugno 2019

SPICE GIRLS IS COMING TO AUSTRALIA IN 2020 THIS ISNT A DRILL U DONT UNDERSTAND IM ONLY 18 RN THIS WILL BE MU FIRST CONCERT OF THEIRS IF I GO OMGGGG DO U HEAR ME SCREAMING pic.twitter.com/2T5i6rmyJP — styli ‎⊗ 49 ia (@earperfreak) 17 giugno 2019