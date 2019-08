Spice Girls mania: un’altra girl band del passato sogna la reunion nel 2020

La reunion tutta sold out delle Spice Girls avrebbe fatto venir voglia ad un’altra ex storica girl band del passato di riunirsi per celebrare il ventennale: sto parlando delle Destiny’s Child. Il trio composto da Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams – secondo quanto riportato da una fonte del The Sun – vorrebbe infatti tornare con una tournée celebrativa il prossimo anno per celebrare uno storico anniversario.

Era il 1998, infatti, quando le tre ragazze debuttarono con l’omonimo album Destiny’s Child anticipato dal singolo No, No, No. Da lì il successo. Say My Name, Survivor e Bootylicios sono solo alcuni dei singoli che il terzetto ha pubblicato fra la fine degli anni novanta ed il 2005.

“Beyoncé ha visto il successo del tour britannico delle Spice Girls e vorrebbe replicarlo, ma più grande e più bello: per questo motivo starebbe pianificando della nuova musica per la reunion con le Destiny’s Child, è lei la forza: è lei che desidera tornare con le ragazze e crede che il 2020 sia l’anno giusto”.

Sarà vero?

Se sì le voglio come ospiti internazionali del Festival di Sanremo di Amadeus.