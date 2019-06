La reunion delle Spice Girls ha reso felici molte celebrità

Le Spice Girls hanno cresciuto un’intera generazione ed il loro ritorno con il tour sold out, Spice World Tour 2019, ha reso felici moltissime persone.

In primis Charli XCX che ha reso omaggio al ritorno delle Spice Girls con una versione remixata di Wannabe insieme a Diplo e Herve Pagez. La cover si chiama Spicy (da ‘Spice Girls’, ovvio) e questo è il video ufficiale:

Da segnalare anche Sam Smith, il cantante (che nel 2012 ha scritto su Twitter che le Spice Girls sono tutto) ha avuto la possibilità di vederle dal vivo al Wembley Stadium di Londra.

THE SPICE GIRLS ARE EVERYTHING — Sam Smith (@samsmith) 12 agosto 2012



Visualizza questo post su Instagram Spice Boy Un post condiviso da Sam Smith (@samsmith) in data: 13 Giu 2019 alle ore 11:56 PDT



Allo stesso stadio, seppur ad una data diversa, c’è andata anche Adele, grande fan delle Spice Girls.

Thank you for coming to celebrate with us last night @Adele we love you!!! 👑 ✌🏻 #Spiceworld2019 📸 @Timmsy17 pic.twitter.com/VdrvZ5CW9W — Spice Girls (@spicegirls) 16 giugno 2019



Visualizza questo post su Instagram Selfie with @adele gorgeous lady! Un post condiviso da emmaleebunton (@emmaleebunton) in data: 15 Giu 2019 alle ore 11:55 PDT

In questa lista impossibile non citare Emma Stone, che ha scelto il nome d’arte ‘Emma’ (lei si chiama Emily all’anagrafe), proprio in omaggio ad Emma Bunton.

“Il mio vero nome non è Emma, è Emily, ma ho sempre voluto essere chiamata Emma. Perché? Perché sono sempre stata una grande fan delle Spice Girls e la mia preferita era Emma. Una volta a scuola chiesi alla mia insegnante di chiamarmi Emma, pensavo ‘Baby Spice può chiamarsi Emma ed io no?’. Da allora sono Emma”.