Lo spot sudamericano sul CoronaVirus è la cosa più trash che vedrai oggi

Il CoronaVirus, come già sappiamo, è purtroppo arrivato in tutto il mondo ed ogni paese sta facendo del suo meglio per cercare di contrastare la pandemia.

Se in Italia Mediaset e Rai mandano a rotazione spot dai toni seri ed informativi come questi (che ormai conosciamo a memoria):

In Sud America hanno optato per uno spot canterino in cui invitano a non darsi i bacini e le manine se non vuoi prendere il CoronaVirus.

“Se non vuoi prendere il CoronaVirus non salutare con bacini, non dare le manine, devi fare attenzioncina ed è meglio parlare da lontanucci”.

E ancora:

“C’è da lavarsi le mani molto bene con acqua e sapone, strofinare completamente i palmi e fra le dita e se non vuoi che la gente ha il CoronaVirus lavale per 30 secondi. Quando arrivi dalla strada, quando esci da riunione, quando ti tocchi la faccia, le tue mani sono sicure!”.

Hit estiva 2020.