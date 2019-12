Spotify Wrapped 2019: il riassunto del tuo 2019 in musica

La musica è parte integrante delle nostre giornate. Che sia quella che ascoltiamo in macchina sulla nostra stazione radio preferita o quella che mettiamo a tutto volume nelle orecchie mentre viaggiamo in treno o ancora quella che cantiamo a squarciagola sotto la doccia. Una canzone racchiude molti significati. Per ciascuno alcuni brani diventano vere e proprie colonne sonore di momenti più o meno belli, ma comunque significativi, nel bene e nel male. E in certe canzoni, riascoltandole, è come specchiarsi, è come trovare un pezzettino di sé, della propria storia, della strada percorsa fino a quel momento. Per questo certi brani entrano nel cuore più di altri, finendo in una sorta di playlist personale e intima che fa da sottofondo alle nostre vite, come un accompagnamento che ci ricorda chi eravamo e chi siamo. Quali sono stati gli artisti e le canzoni che hanno accompagnato il nostro 2019? Lo rivela a ciascuno di noi Spotify Wrapped.

Spotify Wrapped: un anno in musica

Si chiama Spotify Wrapped 2019. Permette agli utilizzatori di scoprire il proprio “year in music“, le canzoni e gli artisti più ascoltati del 2019 dal proprio account Spotify. Insomma, è la versione musicale di popolari strumenti come il Top Nine di Instagram e l’equivalente di Facebook, che raccolgono i momenti più belli (e con più like) dei 12 mesi precedenti. Spotify allo stesso modo permette di fare un bilancio della musica ascoltata nel 2019, degli artisti preferiti, dei generi su cui ci siamo concentrati maggiormente. Il riassunto degli ascolti streaming, infatti, può essere fatto dividendolo appunto per artisti, brani o generi.

Tutti gli utenti di Spotify possono vedere il proprio Wrapped 2019, purché la propria cronologia di ascolto sia abbastanza sostanziosa. Sicuramente lo strumento è pensato per i veri Spotify addicted, chi usa in modo massiccio la app (disponibile sia per iOS che per Android) o la modalità desktop da pc.

Per cominciare, bisogna innanzitutto collegarsi al sito spotifywrapped.com, raggiungibile da ogni browser e con ogni dispositivo (tablet, PC, smartphone). Una volta giunti sulla pagina basterà collegare il proprio account Spotify per visionare una carrellata di ricordi musicali legati al proprio 2019. Ci sono non solo gli artisti più ascoltati in primavera, estate, autunno e inverno. Ci si potrà anche soffermare sull’artista numero 1 assoluto del proprio 2019, sulla canzone che si è ascoltata a ripetizione nell’arco dei 12 mesi, sulla classifica dei brani più ricercati. Wrapped 2019 mette a disposizione anche un link che rimanda a una sorta di personalissima playlist. Lì verranno raggruppati tutti i brani del proprio 2019, racchiusi in un’unica schermata. E per i veri affezionati al servizio di streaming, per chi lo usa da almeno 10 anni, c’è un’ulteriore possibilità. Si potrà infatti vedere non solo il proprio anno, ma addirittura il proprio decennio in musica.

E ovviamente si potrà condividere il tutto con gli amici e i follower attraverso i social, su Instagram, Facebook, Twitter.