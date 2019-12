Stanno tornando gli Aqua: novità in arrivo

Dopo Le Spice Girls e le Pussycat Dolls, un altro iconico gruppo pop sta per tornare. Negli anni 90 ci hanno fatto ballare con Barbie Girl, Doctor Jones, Lollipop, My Oh My, e Cartoon Heroes, loro sono gli Aqua. In realtà questo non è il primo comeback dal loro esordio, nel 2009 infatti hanno pubblicato un Greatest Hits (ascoltatevi l’inedito Back to the 80’s perché merita) e anche nel 2011 con l’album Megalomania.

Adesso a distanza di 9 anni il gruppo danese probabilmente rilascerà un nuovo disco nel 2020 e personalmente non vedo l’ora.

PS: Ora però pretendo anche un comeback delle Lollipop e di Paola e Chiara.



La mia top 5 degli Aqua.

La reazione dei social al comeback degli Aqua.

Avete visto che tornano gli Aqua? pic.twitter.com/V11SGtMj0J — tobias beecher (@iamjohnlan) December 3, 2019

Ho letto del ritorno degli Aqua pic.twitter.com/8pVUO8k53R — Pamela Prataiola 🏳️‍🌈 (@martina_prados) December 3, 2019