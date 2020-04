Stash spiega perché partecipa ad Amici Speciali e svela lo scopo del programma

Mediaset ieri sera ha mandato in onda lo spot di Amici Speciali con il cast completo, di cui fanno parte anche i The Kolors. Stash ha quindi deciso di parlare ai fan, per raccontare come mai ha chiesto a Maria di partecipare al programma. Il cantante ha svelato che i ricavi di questo show saranno devoluti per la lotta al CoronaVirus.

“Vi devo dare una notizia importante. Sapete che da due anni sono prof di Amici e sono contentissimo di come stia andando questo mio percorso, di quanto io stia imparando da questa esperienza e di tutto quello che emotivamente genera la responsabilità appunto di giudicare dei giovani talenti. Maria mi aveva parlato tempo fa di questo nuovo programma che stava realizzando… “Amici speciali”. Dal momento in cui lei e tutto il team di Amici mi hanno illustrato il progetto comunicandomi che i soldi ricevuti in queste puntate “speciali” saranno donati per contribuire alla lotta contro il Covid, le ho chiesto di farmi scendere in campo, stavolta non dietro alla scrivania ma sul palco insieme alla mia band. Abbiamo deciso di metterci in gioco… perché di gioco si tratta, ma con l’obiettivo di dare il nostro contributo artistico e umano a questa nobile iniziativa! – ha continuato Stash – Perché penso che in questo momento tutte le energie che abbiamo DEVONO essere messe a disposizione per aiutare l’Italia a superare questo momento così assurdo… lo e i ragazzi sentiamo che questa è la cosa giusta da fare in questo momento! Sono sicuro che sarà un divertimento per tutti… Love you all”!