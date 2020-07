Stefania Orlando e l’ex marito Andrea Roncato al Grande Fratello Vip? “Sua moglie è gelosa di me”

Stefania Orlando e Andrea Roncato sembrerebbero essere entrambi in trattativa per partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, anche se il rapporto fra loro non è mai tornato pacifico.

Intervistata dal settimanale Chi, Stefania Orlando ha così commentato:

“Ci siamo incontrati per caso, in Rai, l’inverno scorso, ma dopo tante lacrime versate non siamo riusciti e trovare un punto d’incontro. Non parlerei di colpe, ma di scelte. Lui, stando a quanto mi ha detto in quell’occasione, sostiene che sua moglie sia molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate. Un vero peccato perché gli affetti vanno sempre preservati”.

Il matrimonio fra Stefania Orlando e Andrea Roncato è durato poco più di due anni ed è terminato nel 1999 a causa – si dice – dei molteplici tradimenti di lui.

“Non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto. Sono stata io a mettere un punto dopo una serie di problemi che, per rispetto del mio ex marito, non rivelerò. A ogni modo, negli anni, dopo la separazione, eravamo comunque riusciti a mantenere un rapporto splendido”.

La colpa della maretta di ora sarebbe quindi da attribuirsi a Nicole Moscariello, attuale moglie di Andrea Roncato, a quanto pare molto gelosa di Stefania Orlando.

Li troveremo entrambi nella Casa, oppure Roncato – per quieto vivere e amore nei confronti della moglie – rifiuterà? Vi ricordo che al momento anche Stefania Orlando è sposata con l’imprenditore Simone Gianlorenzi.