Stefania Orlando confessa: “Licia Nunez c’ha provato con me mentre stava con Imma Battaglia” (VIDEO)

Stefania Orlando, ospite a Citofonare Signorini su 361 Magazine, ha svelato un retroscena sulla relazione (ormai definitivamente chiusa) fra Licia Nunez ed Imma Battaglia.

A raccontare l’aneddoto inizialmente è stato il giornalista Alessio Poeta, suo grande amico:

“Licia, mentre stava ancora con Imma Battaglia, ci provò con Stefania Orlando. Era circa cinque – sei anni fa. Incontrammo Licia per caso in un locale e la incontrammo anche il giorno dopo al mare, in uno stabilimento balneare, era periodo estivo, luglio. Io e Stefania eravamo in fila per prendere un cocktail, Licia ci vede e si avvicina, viene da me e mi chiede ‘Scusa, ti potresti spostare?'”.