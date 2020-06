Stefano De Martino e Belen, la crisi è scoppiata a gennaio, ecco i motivi: “Le frequentazioni ambigue…”

La reunion di Stefano De Martino e Belen Rodriguez è durata appena un anno, i due adesso non vivono più insieme e pare che si sia rotta l’armonia che li teneva uniti fino a qualche mese fa. Secondo i ben informati la crisi sarebbe iniziata prima della quarantena, più precisamente a gennaio; ma quali sono i motivi? A svelare il mistero c’ha pensato il settimanale Oggi. Secondo alcuni amici di Stefanone, Belen sarebbe gelosissima dello “sfarfallare” di De Martino. Non è finita qui, perché il noto magazine parla anche di una sorta di guerra tra i De Martino e i Rodriguez.

“Le avventure di lui e la gelosia di lei, questo è. La crisi è scoppiata prima della quarantena, intorno a gennaio. Fonti vicine a Stefano, e quindi più che imparziali, ne individuano una delle cause, al contempo la principale e la meno profonda, nell’attitudine del ballerino a “sfarfallare”, a concedersi avventure. E nella conseguente «smania di controllo di Belén: gli setaccia il cellulare, gli fa scenate, gli contesta bugie e frequentazioni ambigue». Poi c’è la guerriglia tra le famiglie di origine: quella di Belén è onnipresente, specie da quando vive nello stesso palazzo della coppia; i De Martino sono stati invece esiliati”.

Per adesso i diretti interessati non hanno commentato la notizia, io però fossi in voi preparerei il tè con i biscotti, sento vento di tempesta in arrivo.

Stefano De Martino però si rifiuta di parlare della crisi con Belen.

“Capisco tutto, certo. Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”.

Ma alla fine Stefano De Martino con chi ha tradito #Belen ? Uscite almeno una foto pic.twitter.com/Q9w8MIy4hp — Francesco (@Francino1) May 30, 2020