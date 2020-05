Stefano De Martino e Belen, i retroscena sulla crisi: dalla litigata sentita dai vicini, all’allontanamento

Belen Rodriguez ieri con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha confermato la crisi tra lei e Stefano De Martino. Su Twitter moltissimi fan della coppia hanno accusato Stefanone di aver tradito la moglie (così, senza che nessun sito o magazine ne avesse parlato). Adesso però il settimanale Oggi ha fatto chiarezza ed ha ricostruito le dinamiche di questo “arrivederci”, perché sono quasi certo che non sarà un addio.

“Quando il virus ha imposto la vicinanza e non ha lasciato né vie di fuga né bolle di intimità per aggiustare o cicatrizzare le liti. L’apice è una discussione accesissima nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia.

Allo stress da eccessiva vicinanza si è aggiunto quello della lontananza. A fine aprile, infatti, tre giorni dopo la sfuriata intercettata da più di un inquilino, Stefano scende a Napoli per lavoro, e né dà triste annuncio nelle sue Stories. Da lì si interrompono le comunicazioni. Giovedì 21 maggio Stefano rientra a Milano e, anziché volare da Belen, va dritto a casa dei suoi genitori, ai bordi del quartiere Isola. Venerdì 22 non va a trovare la compagna. Sabato 23 fa un salto a casa, saluta Santiago, torna dai genitori, carica all’inverosimile la sua Mini e prende l’autostrada del Sole, direzione Napoli. Domenica 24 Belen esce a cena con Jeremias a Milano. Stefano è già lontano. Chissà se la distanza è incolmabile oppure ci sarà spazio per ricucire”.

Si tratta quindi di litigate avvenute già in quarantena e non di tradimenti (anche perché non so i loro fan se lo ricordano, ma c’è stata una quarantena). In ogni caso, appuntamento alla prossima puntata della storia infinita tra Stefano De Martino e Belen.

