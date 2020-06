Stefano De Martino pubblica una frecciatina (a Belen?) e poi la cancella: spuntano i like ad Emma Marrone

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono allontanati, la showgirl ha confermato la crisi, mentre il ballerino napoletano ha preferito un secco ‘no comment’. Stamani però Stefanone ha pubblicato una storia che a molti fan è sembrata una frecciatina rivolta alla moglie. Nelle storie del conduttore di Made in Sud è apparsa una foto di Massimo Troisi con il ciak del film “Pensavo fosse amore e invece era un calesse”. Dopo pochi minuti lo scatto incriminato è stato cancellato.

Come se non bastasse Il Giornale parla di alcuni like che Stefano De Martino avrebbe ricominciato a mettere alla sua ex storica, Emma Marrone.

“Già da qualche tempo, infatti, De Martino avrebbe ricominciato a mettere like a una delle sue ex più famose, la cantante Emma Marrone. La loro relazione, ma soprattutto la loro rottura, aveva riempito le pagine di gossip nel 2012. La cantante, infatti, sarebbe stata tradita dall’ex ballerino proprio con la showgirl argentina. Una storia che destò molto clamore e che, secondo alcuni, potrebbe tornare di attualità con un clamoroso colpo di scena. Sarà davvero così? È difficile un ritorno di fiamma tra Emma Marrone e Stefano De Martino ma qualcuno ci spera ancora”.

Nonostante qualcuno sui social gridi già al ritorno di fiamma tra la cantante di Sono Bella e Stefano, io sono convinto che non ci sia nulla di strano dietro a questi ‘mi piace’. Direi che è molto più facile che De Martino torni con Belen, che con Emma, visto che la loro storia è finita 8 anni fa e nessuno dei due ha mai mostrato interesse in una ‘reunion’.

