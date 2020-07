Stefano De Martino commenta a Made in Sud i gossip sul tradimento a Belen e la storia con Mariana Rodriguez

Ormai è un appuntamento fisso, dalla fine della storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, Peppe Iodice a Made in Sud riempie il conduttore di frecciatine ironiche sulla sua vita privata. Due settimane fa il comico ha chiesto al ballerino novità in merito alla rottura con Belen e ieri sera è tornato all’attacco.

Iodice ha menzionato il rumor del settimanale Oggi, secondo il quale l’ex di Stefanone avrebbe scoperto le corna con Alessia Marcuzzi grazie all’iPad di De Martino: “Ste però pure tu, però pure tu, ti sei fatto chiappare con lei ha preso l’iPad in mano. Tu sei rimbambito proprio, l’ho sempre detto io“. Stefano ha bollato la notizia come una fake news: “Ma quella storia non è vera, non è vero nulla“.

Peppe ha tirato fuori anche il gossip del flirt tra il bel napoletano e Mariana Rodriguez, e su questo c’è poco da negare, visto che Chi ha pubblicato le foto: “Ho saputo che stai uscendo, ti stai frequentando, stai vedendo questa nuova signorina. Ma a te ti fa ingrifà proprio il cognome in particolare?”. E invece Stefanone ha avuto la faccia tosta di smentire anche questa notizia:”Ma no è vero nulla anche di questo“.

Peppe Iodice ha concluso invitando De Martino a mettersi insieme ad una napoletana: “Perché non ti fidanzai con una ragazza napoletana?”, “magari, chissà vedremo” è stata la risposta del presentatore.

Negare, negare sempre, ormai abbiamo capito la strategia di Stefanone.

Made in Sud: Peppe Iodice e Stefano, il video.

13/07 pic.twitter.com/KUik0pJ7t3 — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) July 14, 2020

Io che aspetto #madeinsud solo per le frecciate di Peppe Iodice sulla vita sentimentale di Stefano 😂😂 — ilaria tufano (@ilaria_tufano) July 13, 2020