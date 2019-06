Stefano De Martino conduttore di quattro programmi su Rai Due

Stefano De Martino è diventato a tutti gli effetti un volto di Rai Due, dato che nella prossima stagione televisiva condurrà ben quattro programmi (anche se non contemporaneamente, come invece ha fatto Barbara d’Urso su Canale Cinque).

Il primo show che condurrà si terrà il prossimo 3 settembre e si tratterà de Festival di Castrocaro, dove dividerà il palco con Belen Rodriguez. Capitana di giuria Simona Ventura.

Il secondo programma – che prenderà via sempre a settembre – si tratta del varietà portato al successo da Amadeus, Stasera tutto è possibile, dove un gruppo di vip (o aspiranti tali) fa cose. Nel vero senso del termine. Fa cose. C’è chi recita sdraiato per terra, chi balla musiche strane, chi canta a testa in giù eccetera eccetera.

Il terzo programma prenderà via il prossimo anno e si tratta del famoso dating show che andrà in onda nel primo pomeriggio di Rai Due, poco prima di Detto Fatto.

Il quarto e ultimo appuntamento con Stefano De Martino sarà con Made In Sud, già condotto dal ballerino qualche mese fa.

Nato artisticamente in Mediaset da Maria De Filippi che l’ha voluto prima ballerino professionista del talent Amici, poi mentore del programma Selfie Le Cose Cambiano al fianco di Mariano Di Vaio, Stefano De Martino deve a Rai Due il suo salto di qualità. Meritato? Ce lo dirà il tempo.