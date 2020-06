Stefano De Martino ha una nuova bizzarra regola

Stefano De Martino la scorsa settimana in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha dichiarato che da qui in avanti difficilmente parlerà del suo privato, per abituare noi pettegoli ad alla “discrezione” (Stefanone io ti amo da morire, ma se fossimo stati discreti dal 2009, probabilmente saresti a ballare al Mamamia di Torre del Lago).

“State attenti alla male informazione sul web dove si leggono cose atroci. La soluzione è ignorare. Non ne voglio parlare più che altro non per rispetto ma per maturità. Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione”.

Il ‘ballerino discreto’ in questi giorni ha rilasciato diverse interviste, 2 anche a Zia Mara a Domenica In, ma da nessuna parte gli hanno posto l’unica domanda che tutti vorremmo fargli (siamo sinceri, a qualcuno importa davvero delle emozioni che prova a presentare Made in Sud? Ecco): “Come va con Belen Rodriguez?“.

A svelare il perché dell’assenza di questa domanda c’ha pensato il giornalista Giuseppe Candela, che su Dagospia ha scritto: “La sua nuova regola per le interviste: nessun riferimento a Belen. Ha concesso molte interviste in questi giorni Stefano De Martino, si è pure concesso qualche scivolone (“Sogno uno show alla Arbore”) nella maratona promozionale per il lancio di Made in Sud. Ma nessuna intervista conteneva domande su Belen Rodriguez con cui è da poco finito, nuovamente, l’amore. Colpa dei giornalisti con poco fiuto? No, colpa di un diktat: vuoi intervistare De Martino? Nessuna domanda su Belen e nessun riferimento alla vita privata, nemmeno nel titolo. Anche meno”.

Io non voglio essere cattivo, quindi mi limiterò ad invocare Antonella Mosetti.