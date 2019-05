Stefano De Martino su Rai Due al posto di Detto Fatto – retroscena sul nuovo palinsesto

Stefano De Martino dopo aver condotto su Rai Due l’ultima edizione di Made In Sud da settembre tornerà con un nuovo programma nel primo pomeriggio al posto di Detto Fatto di Bianca Guaccero, che sarà semplicemente posticipato di un’ora.

Il nuovo show di Stefano De Martino (come scritto sul settimanale Spy) durerà un’ora ed inizierà alle 14:00, scontrandosi direttamente con Vieni Da Me di Caterina Balivo e per un quarto d’ora anche con Uomini e Donne di Maria De Filippi, che tornerà puntuale su Canale Cinque alle 14:45.

Stefano occuperà quindi il posto di Detto Fatto e proporrà ai telespettatori un programma che parlerà di amore e primi appuntamenti ma i dettagli sono ancora top secret. L’unica cosa certa è la location: sarà girato negli studi Rai di Napoli.

La prima puntata è prevista per il 16 settembre e durerà fino alle vacanze di Natale, dovesse andare bene sarà poi confermato anche a gennaio, altrimenti Detto Fatto tornerà alla sua storica fascia.