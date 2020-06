Stefano De Martino rompe il silenzio dopo l’addio a Belen Rodriguez

Dopo anni di separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si è riaccesa la fiamma e i due sono tornati a vivere insieme. Qualcosa però è cambiato durante la quarantena e a svelare di una nuova rottura è stato il settimanale Chi. Se la bella argentina ha voluto parlare con i fan ed ha ammesso che sta vivendo un periodo complicato, Stefanone in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha rotto il silenzio, ma ha specificato che da qui in avanti certi aspetti della sua vita rimarranno privati.

Capisco la necessità di vivere momenti così particolari in privato, ma spero che De Martino sappia che se è arrivato così in alto è anche grazie a quel gossip dal quale adesso scappa. Da questo punto di vista devo dire che mi pare più coerente la Rodriguez, che non si fa mai troppi problemi a parlare schiettamente con chi la segue anche di certi aspetti della sua vita.



“Questo per me è un momento difficile e non me l’aspettavo. Prendo un po’ di forza perché sinceramente non ho mai fatto un video del genere, sono anche un po’ nervosa nel farlo. Non sono giornate facili per me, sono giornate davvero complicate. Non posso scappare, lo devo accettare e rispettare. Tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto, sono una persona umana, sono una donna come tutte le altre che soffre. Se io sono in giro per la città, e per casualità arrivano delle persone non è colpa mia. Non è una cosa organizzata da parte mia, mi conoscete abbastanza bene. Io non dico cavolate, odio le persone che organizzano le cose a tavolino e si spacciano per quello che non sono.

A volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu te ne accorga per davvero come stanno le cose, così si impara”.