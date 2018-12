Stefano Sala svela cosa è successo tra lui e Dasha dopo la fine del GF Vip

Stefano Sala intervistato da Super guida tv ha svelato quello che è successo con Dasha dopo la fine del Grande Fratello Vip. I due non si sono visti, ma si sono sentiti al telefono, perché lei non è in Italia. L’ex gieffino ha dichiarato che capirà cosa fare con la sua fidanzata solo una volta che la incontrerà.

“Benedetta è stata una grande amica e mi ha dato sempre grande forza, anche durante i momenti negativi. Con Dasha invece ci siamo sentiti. Siamo in work in progress. L’importante è che sta bene. Lei non è in Italia. Ci siamo parlati e chiariremo a tempo debito alcuni punti della nostra vita. Presto capiremo cosa fare, ma comunque questo tempo è servito per capire molte cose. Sicuramente per un confronto dovremmo vederci. Determinate cose si chiariscono faccia a faccia. In qualsiasi parte del mondo si trovi o mi trovi, ci raggiungeremo. È una storia importante e vale la pena vedersi e mettere tutto in chiaro. Secondo me, anche solo vedersi, può chiarire ogni tipo di dubbio che lei ha nei miei confronti o viceversa.

Per quanto riguarda i sentimenti, non ho dubbi. Ti ripeto, però, che quando non vedi, non senti, non tocchi una persona, non la guardi negli occhi, non riesci a capire cosa provi. Sono da poco uscito e devo ancora connettermi con il mondo. Sicuramente quando ci vedremo, avremo più chiarezza entrambi. L’importante è mantenere un rispetto reciproco e volere il bene dell’altro comunque vadano le cose.”