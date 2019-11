Stefano Sensi: da calciatore dell’Inter a modello in intimo, il ragazzo piange per lo scherzo de Le Iene

Dopo Tina Cipollari, Carmen Di Pietro, Sara Altobello, Fedez e Paola Di Benedetto, anche Stefano Sensi è diventato una vittima de Le Iene.

La fidanzata del calciatore gli ha fatto credere di voler lanciare una linea di costumi per uomo e di voler ingaggiare proprio lui come modello. Dopo la riluttanza iniziale Stefano Sensi si è lasciato convincere.

Quando il centrocampista ha visto i boxer argentati ha rischiato il collasso. Sul set lo sportivo si è fatto fare di tutto, gli hanno spruzzato glitter, messo il rossetto e l’olio sul corpo. La ciliegina sulla torta è arrivata quando una modella l’ha accusato di averci provato con lei.

Il calciatore invece di reagire male si è messo a piangere ed è rimasto senza parole quando la sua ragazza non gli ha creduto.

Giorni dopo il servizio fotografico Sensi ha scoperto che la modella aveva dichiarato sui social di essere stata molestata da lui e che aveva già contattato Le Iene per smascherarlo in tv.

Ennesimo scherzo riuscito. Ma la vera sorpresa è stata Stefano, un calciatore famoso e pieno di soldi, che nonostante tutto non ha dato di matto ed ha dimostrato di essere una persona educata e umile.

Applausi a questo ragazzo.



PS: scherzo a parte, Stefano aveva il suo perché anche con il costume argentato.

L’umiltà di #Sensi mi rende orgoglioso. Oltre a un ottimo giocatore è un ragazzo semplice, pulito.

E prima di prenderlo per il culo per il pianto, ricordatevi che serviva la sua liberatoria per mandarlo in onda. Se l’ha data è perché non se ne vergogna e gli fa onore.#LEIENE

— Marco Cantini 🖤💙 (@InParole) November 24, 2019