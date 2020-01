Stella Manente a La Pupa e il Secchione parla del caso “Gay Pride – Hitler” della scorsa estate

Ieri sera su Italia 1 ha debuttato la nuova stagione de La Pupa e il Secchione e fra le protagoniste c’è anche Stella Manente, l’influencer milanese che lo scorso giugno ha rischiato di perdere un treno e per questo motivo ha invocato Hitler e non perché “ai suoi tempi i treni arrivavano in orario”, ma semplicemente perché una “massa di ignoranti” che stavano “manifestando” avrebbero dovuto morire perché le rallentavano il passaggio.

Una dichiarazione di una gravità inaudita aggravata dal fatto che la “massa di ignoranti” che stavano “manifestando” erano partecipanti al Gay Pride.

Insomma….



Nonostante quello che è successo, Stella Manente è stata presa nel cast de La Pupa e il Secchione e durante la prima puntata ha parlato proprio di questo:

“Mi trovavo senza saperlo in mezzo al Gay Pride. Lo so che è grave, ma non sapevo nemmeno che cosa fosse un Gay Pride… E mostrando questa manifestazione e dicendo delle brutte parole ne è uscito un caso mediatico. Mi vergogno come persona per aver nominato Hitler, però capita che il nostro cervello non è collegato alla nostra bocca.

Ecco cosa disse lo scorso giugno:

“Cioè io sto perdendo il treno in mezzo a questa massa di ignoranti, andate tutti a morire ca**o. Perché non esiste più Hitler? Sarebbe dovuto esistere Hitler. Tu guarda che ammasso di gente ignorante che sta bloccando la strada. Io veramente vorrei capire la polizia dove ca**o è, a farsi le seg*e perché non ha un ca**o da fare, cioè una vergogna guarda”.

A mio parere una ragazza che si macchia di un fatto così grave non meriterebbe una promozione televisiva, ma almeno gli autori hanno avuto la decenza di non insabbiare il tutto.

Che ne pensate?