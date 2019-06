Stella Manente contro il Pride di Milano: “Andate a morire! Dovrebbe tornare Hitler!” (VIDEO)

In centinaia mi state segnalando un certa Stella Manente che ieri pomeriggio avrebbe inveito contro il Pride di Milano. Premesso che non ho MAI sentito nominare questa tizia, che pare sia un’attrice e un’influencer, mi chiedo però quale sia l’intento delle storie che ha pubblicato. Creare polemica? Scandalo social per raccattare 3 follower in più?

Non posso credere che nel 2019 una persona sana di mente possa inneggiare a Hitler.

“Cioé io sto perdendo il treno in mezzo a questa massa di ignoranti, andate tutti a morire caz**. Perché non esiste più Hitler? Sarebbe dovuto esistere Hitler. Cioè guarda che ammasso di gente ignorante che sta bloccando la strada. Io veramente vorrei capire la polizia dove ca**o è, forse a farsi le seg*e perché non ha un ca**o da fare, una vergogna guarda. raga è solo per questo che l’Italia è in rovina perché non esiste un ca**o di. Madonna io non voglio dire parolacce”.

Per chi – come me- non ha la più pallida idea di chi si questa Stella Manente, ecco un breve riassunto di Tommaso Zorzi.

Avviso per Stella Manata: non provare ad uscirtene con ‘ho tanti amici gay’, non ti azzardare proprio!

RAGAZZI ANDATE A SEGNALARE SU IG @stella.manente.official . CHE SCHIFO BASTA OMOFOBIA #MilanoPride2019 pic.twitter.com/OySuZY0IsO — 𝒆𝒍𝒍𝒆 (@gvccixlou) 30 giugno 2019