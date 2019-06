Stella Manente: spunta un video di un anno fa dove usa un termine omofobo

Poche ore fa Stella Cadente si è scusata per aver detto “andate a morire” e “dovrebbe tornare Hitler” contro il Pride di Milano. Questa tizia ha detto di non essere omofoba ed ha giurato che non sapeva minimamente cosa fosse un Pride.

Stella Cadente ha anche aggiunto di essere “amica dei gay e di amarli”. Li ama così tanto che in una storia registrata a Mykonos un anno fa li chiamava “fr*ci”.

“Sono amica dei gay e li amo. Come potrei offenderli? Ieri mi sono trovata soffocata dal caldo e dallo stress e non trovando una via di uscita in mezzo alla folla ho reagito come una c**liona. Mi avete abbattuto sono a pezzi. Ma adesso datemi la possibilità di dimostrarvi quanto è grande il mio cuore. La frase di Hitler è un modo di dire riferito all’ordine detto in un momento di attacco di panico dove ogni strada in cui giravo era bloccata. Non sapevo fino a ieri cosa fosse il gay pride. Lo so ho sbagliato, ma non ho ucciso nessuno. Basta offese, non intendevo ferire nessuno, ma ricordiamoci che non ho ucciso nessuno”.

Ma chi vuole prendere per il c*lo questa?! E non ditemi di non parlarne, le aziende devono sapere che linguaggio usa la signorina.



Io mi accodo all’appello fatto da Francesco Canino.