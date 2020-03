Steve La Chance contro Amici: “Non mi manca”, poi parla della Celentano

Steve La Chance è stato un professore di Amici di Maria De Filippi dalla seconda alla nona edizione e da allora è sparito dalla tv italiana.

Intervistato da Nuovo Tv, come riportato da Il Vicolo delle News, il coreografo americano ha commentato l’attuale edizione del talent show criticando sia il programma, sia Alessandra Celentano.

“Si può avere una opinione, ma non si dice a qualcuno che non sia competente o che non sia nessuno, quando ha un lungo curriculum alle spalle. Alessandra Celentano mi chiamava ignorante del settore, ai miei tempi non si era mai arrivati a tanto. Se da genitore avessi visto una scena del genere, avrei cambiato canale, non credo sia creativo assistere a litigi che creino ansia in famiglia”