Prima storica storia d’amore gay in una serie Disney – la scena è dolcissima (VIDEO)

Nella serie Andi Mack di Disney Channel, il personaggio Cyrus Goodman, interpretato da Joshua Rush, ha fatto coming out in un episodio andato in onda due anni fa.

La vera novità però è arrivata in questi giorni, perché la Disney ha inserito per la prima volta nella sua storia la nascita di un amore tra due ragazzi.

Nell’episodio trasmesso in USA venerdì sera, Cyrus (interpretato da Joshua Rush) e T.J. (interpretato da Luke Mullen) si avvicinano e finalmente si prendono per mano.

A molti sembrerà una sciocchezza, ma per un colosso come la Disney questo è un grande passo avanti e un traguardo importante. Speriamo che da oggi anche i bambini/ragazzini LGBT si sentano più rappresentati al cinema e in tv.

io sconvolta c’è seriamente possibilità che il 26 la coppia gay di #AndiMack possa diventare canon?

CYRUS E TJ IO VI AMO E CREDO IN VOI — TYRUS IS CANON 𝓂𝑜𝓃𝒾 ◟̽◞̽ -47 (@chezIouis) July 22, 2019

look how happy tj is when cyrus starts singing my heart is melting #andimack pic.twitter.com/Ca053PZgco — 𝒓𝒆𝒈 (@tonysmalec) July 27, 2019