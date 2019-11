Striscia la Notizia: spunta uno strano fuorionda su Barbara d’Urso e scoppia la polemica

Bufera su Striscia la Notizia, ieri sera su Twitter ha iniziato a circolare un fuorionda del famoso tg satirico di Canale 5. In realtà la clip è stata caricata sul sito di Mediaset Play lo scorso 22 novembre, ma ha dato il via ad una polemica solo poche ore fa.

Nel fuorionda il cane di Striscia la Notizia sale sul bancone ed Ezio Greggio dice:

In questo Fuorionda, Greggio, rivolgendosi al cane di Striscia, dice: “Vai dalla d’Urso che è una collega”. Dare dell cagna a una donna è orrendo. Un esempio vergognoso di violenza verbale contro una donna.@QuiMediaset_it@Striscia@carmelitadursohttps://t.co/3qM6lGW7Y0

— Paolo.C (@PaoloC62519903) November 25, 2019

Non so se mi fa più schifo la “battuta” (?) di Ezio Greggio o chi la condivide per dare sfogo al suo odio personale, senza stigmatizzarla dall’alto (???) della sua posizione (?????).

— Dexter (@DextertheB) November 25, 2019