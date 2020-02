Striscia la Notizia pubblica il fuorionda della lite tra Sgarbi e Barbara d’Urso: “O mi chiede scusa o esce” (VIDEO)

Domenica sera a Live Non è la d’Urso Vittorio Sgarbi si è scagliato contro Barbara d’Urso. Il critico d’arte ha mandato a quel paese la conduttrice e l’ha offesa, dandole della ‘pazza’, ‘capra’, incapace con una vita inutile’. Carmelita in diretta ha invitato il suo ospite a lasciare lo studio, lui però si è rifiutato. Pochi secondi dopo Barbara ha lanciato la pubblicità, ma adesso grazie a Striscia la Notizia sappiamo cosa è successo nei 2 minuti in cui sono andati in onda gli spot.

Durante la rubrica ‘I Nuovi Mostri’ del famoso tg satirico, è stato trasmesso il fuorionda dello scontro tra Sgarbi e Barbara. In video si vede Vittorio con le pupe e si sente la voce della d’Urso: “Ma stai scherzando? Mi ha detto vaffanc**o. Ma che sei matto? Ti prego. Ognuno reagisce come cavolo gli pare, io ho reagito così. Mi dice vaffancu** in diretta a me? O mi chiede scusa o lo fate uscire dallo studio. Andate a dirglielo”.

In questi giorni comunque le cose sono cambiate, perché Sgarbi dalle pagine de Il Giornale si è scusato con la conduttrice di Pomeriggio 5 e a La Zanzara ha rivelato che domenica potrebbe tornare a Live per chiarirsi con Barbara.

Il fuorionda di Striscia la Notizia: il video.

Visualizza questo post su Instagram Il fuorionda della lite tra Sgarbi e Barbara d’Urso. video: Striscia la Notizia Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 26 Feb 2020 alle ore 1:05 PST

Io PRETENDO tutti i fuorionda di “Live non è la D’Urso” tra Barbarella e Sgarbi.

LI PRETENDOOOOO!#noneladurso — 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑨𝒔𝒔𝒖𝒏𝒕𝒂 𝑽. 𝑪𝒂𝒔𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂𝒏𝒐 (@mavCastellano) February 24, 2020