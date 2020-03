Stupid Love di Lady Gaga debutta nella Billboard HOT100: ecco quante copie ha venduto

Lady Gaga ha fatto il suo grande comeback con Stupid Love, un pezzo che (per quanto sia perfettamente puttanpop) non ha convinto proprio tutti i Little Monster. Nonostante i fan della Germanotta si siano divisi per questo singolo, Stupid Love ha debuttato con numeri più che buoni. Il singolo ha conquistato la numero 1 della Billboard Digital Song Sales e la 5 della HOT100. Stupido Amore nella prima settimana in USA ha venduto 53.000 copie (200.000 contando lo streaming).

In Inghilterra il brano ha debuttato alla quinta posizione della classifica dei singoli più venduti, mentre in Italia è andata peggio, perché Stupid Love si è fermato alla 15 della FIMI.

Quando ho visto Gaga fuori dalla top 10, superata dagli artisti di Sanremo e dai trapper…

Cari Little Monster italiani che ancora non avete acquistato Stupid Love…



