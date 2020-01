Stupid Love, finito on line il presunto nuovo singolo di Lady Gaga, le radio confermano la data d’uscita

Le coincidenze ormai sono davvero troppe, il comeback di Lady Gaga è realtà. Nelle scorse settimane un insider ha confermato che nella prima metà di febbraio la Germanotta sarebbe tornata con un nuovo singolo pop e dalle sonorità simili a Born This Way. La stessa Gaga nell’intervista concessa ad Oprah ha confessato di aver lavorato a LG6 per anni. Come se non bastasse i ballerini della popstar nei giorni scorsi erano al lavoro ad un progetto segreto ai Warner Bros Studios.

La vera bomba però è arrivata ieri, quando alcune radio (tra cui l’inglese Radio1) hanno aggiunto ‘Stupid Love’ di Lady Gaga tra le uscite del 7 febbraio. Nemmeno il tempo di digerire la notizia che in rete sono uscite alcune brevi anteprime del pezzo in questione e dopo il leak iniziale qualcuno ha diffuso anche una snippet di 1 minuto. Ma si tratta realmente del lead single di LG6? Quello che è certo è che in pochi minuti tutte le clip incriminate sono state eliminate per ‘violazione di copyright’ e questo di solito non accade per vecchie demo.

Sono riuscito ad ascoltare un minuto scarso di Stupid Love e ho dei sentimenti contrastanti a riguardo. La canzone è puro puttanpop, ma al primo ascolto non mi ha fatto gridare al capolavoro. Dopo anni di attesa (e un panorama pop da cimitero) Gaga deve sfornarci un pezzone alla Judas, The Edge of Glory, Poker Face, qualcosa che sia capace non solo di farsi apprezzare dai fan, ma di arrivare al grande pubblico, per riaccendere i riflettori sulle popstar e dimostrare che c’è ancora il battito…

Io mi fido di lei!

Ho appena ascoltato #StupidLove, il nuovo singolo di #LadyGaga. PEZZO BOMBA!!!

Io così: pic.twitter.com/AErue9ahYi — SOCIAL Patico (@NathanDelMare) January 18, 2020

Se il leak di Stupid Love dovesse essere vero sono pronto a ritirarmi dal fandom — Magmamemoria (@fsheezus) January 18, 2020