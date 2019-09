Super Bowl 2020: Jennifer Lopez e Shakira protagoniste dell’Halftime Show

Saranno Jennifer Lopez e Shakira le due protagoniste che si esibiranno sul palco del Super Bowl del prossimo anno durante l’Halftime Show, è ufficiale.

Ad annunciarlo sono state proprio loro che hanno così commentato:

“Da quando ho visto Diana Ross volare via nel cielo dell’Halftime Show ho sognato di esibirmi al Super Bowl“, ha dichiarato J.Lo; seguita da Shakira: “Sono così onorata di affrontare uno dei più grandi palcoscenici del mondo in compagnia di una collega e artista femminile per rappresentare i latini degli Stati Uniti e di tutto il mondo. Per il mio compleanno, addirittura!“.

Il Super Bowl è la finale del campionato della National Football League, la lega professionistica statunitense di football americano e quello del 2020 si terrà il prossimo 2 febbraio.