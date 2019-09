Superbowl 2020: le due grandi popstar che potrebbero esibirsi

Dopo Madonna, Katy Perry, Beyoncé, Justin Timberlake, i Maroon 5, Lady Gaga e Bruno Mars, chi salirà sul palco dell’Halftime Show del Superbowl 2020?

Qualcuno parla di Shakira, altri di Rihanna, ma secondo Hits Daily Double le due popstar con più possibilità di esibirsi all’evento sono Jennifer Lopez e Taylor Swift.

La Lopez in una nuova intervista rilasciata alla radio SiriusXM ha dichiarato: “La verità? Non lo so ancora se sarò io ad esibirmi al prossimo Superbowl“.

Sembra sfumata invece la partecipazione di Rihanna, che qualche giorno fa a chi le ha chiesto di un suo possibile show al Superbowl 2020, ha risposto: “Davvero dicono questo? Onestamente è la prima volta che sento parlare di Superbowl dall’ultimo Superbowl. Questa è la verità. Ascolta, io ho ancora un album da finire e tu mi parli di Superbowl? Davvero? Non ci sarò”.

Che alla fine scelgano JLo o Taylor ci andrà bene in ogni caso. Personalmente preferirei Jennifer e i suoi 20 anni di carriera nel puttanpop, ma se la scelta dovesse essere la Swift mi auguro che ascolti le mie preghiere e faccia salire sul palco Katy Perry per cantare con lei Bad Blood.

B!tches voi chi preferireste? Taylor o Jennifer?

Taylor Swift & Jennifer Lopez are currently the strongest candidates for the 2020 Superbowl, HDD reports! Who’d you like to see? 👀

“Bowl halftime-show talk has begun to center on Taylor Swift, J.Lo and Roc Nation’s role.” pic.twitter.com/4wQWUwRjwO

