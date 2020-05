Supervivientes: Ana María Aldón si rasa la testa per del cibo (VIDEO)

Arrivata al 70 esimo giorno a riso e cocco, Ana Maria Aldon di Supervivientes ha accettato la sfida degli autori, rasandosi i capelli in cambio di tre stufati.

Davanti al ‘tavolo delle tentazioni’ alla Aldon sono stati offerti tre stufati di carne in cambio della rasatura della testa per mano dei suoi compagni d’avventura. La donna ha immediatamente accettato chiedendo scusa alla famiglia:

“Lo faccio per una grande causa, ho lo stomaco vuoto e la schiena bloccata, ho bisogno di forza per pescare, spero che tu capisca. Comprami delle parrucche per quando torno, scegli tu modello, lunghezza e colore!”.

Questa non è la prima volta che un naufrago di Supervivientes accetta di rasarsi in cambio di cibo: due anni fa anche María Jesús Ruíz si è tagliata i capelli in cambio di tre polli arrosto con patate, mentre l’anno prima lo fece Ivan Gonzalez in cambio di tre panini con i calamari.