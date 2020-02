Supervivientes, svelato il cast completo: c’è anche Ivana Icardi

In Spagna archiviata la settima edizione del Gran Hermano Vip (vinta da Adara Molinero) ed il relativo spin off El Tiempo Del Descuento (vinto da Gianmarco Onestini) sono pronti a debuttare con la nuova edizione di Supervivientes che vanta nel cast la mamma e l’ex compagno di Adara Molinero e l’ex compagna di Gianmarco Onestini, per quel che si preannuncia essere un’infinita soap opera tenuta in piedi dall’italiano, che nel nostro Grande Fratello è passato completamente inosservato.

Pazzesco.

La prima puntata sarà trasmessa giovedì per quella che è stata descritta come l’edizione “más extrema y espectacular de la historia“.

La 19^esima edizione di Supervivientes terminerà a metà aprile (quando le spiagge dell’Honduras saranno lasciate libere agli italiani de L’Isola dei Famosi) ed il nuovo cast è composto da cantanti, giornalisti, tronisti e parenti d’arte.

Supervivientes 2020, cast

Albert Barranco (ex tronista)

Alejandro Reyes (figlio di…)

Ana María Aldón (moglie di…)

Antonio Pavón (torero)

Beatriz Retamal (vincitrice Gran Hermano)

Cristian Suescun (fratello di…)

Elena Rodríguez (madre di…)

Fani Carbajo (tentatore di Temptation Island)

Hugo Sierra (ex concorrente del Gran Hermano)

Ivana Icardi (sorella di Mauro Icardi)

Jaime Ferrera “Ferre” (volto di Super Shore)

Jorge Pérez Bandera (modello)

José Antonio Avilés (giornalista)

Nyno Vargas (cantante)

Rocío Flores (nipote di…)

Vicky Larraz Bandera (cantante)

Yiya del Guillén Bandera (volto televisivo)