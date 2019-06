Supervivientes: Violeta Mangriñan costretta a ritirarsi piange fra le braccia di Fabio Colloricchio

Brutte notizie per Violeta Mangrinan e Fabio Colloricchio, dato che i due – dopo aver fatto l’amore al chiaro di luna – sono costretti a separarsi. A dividerli nessuna nomination, bensì un ritiro dell’ex tronista imposto dai medici, che l’hanno soccorsa dopo un malore.

Violeta, dopo aver passato gli ultimi due giorni in infermeria, sarà rimpatriata nonostante la voglia di continuare l’avventura.

La produzione, alla luce delle sue lacrime, le ha già promesso la disponibilità di ritornare in Honduras come concorrente nell’edizione 2020 di Supervivientes.

Poco prima di lasciare definitivamente l’isola, la Mangrinan ha avuto la possibilità di riabbracciare Fabio, che le ha detto di voler continuare la relazione anche al di fuori del reality.

Come si comporterà Fabio senza la sua dolce metà? Vi ricordo che in Spagna L’Isola dei Famosi dura ben 91 giorni ed oggi i naufraghi sono entrati nel 54esimo giorno. Se l’italo-argentino dovesse arrivare in finale, rivedrà la sua Violeta fra oltre un mese.