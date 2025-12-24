Mediaset travolge il palinsesto, ecco dove finisce La forza di una donna | Blocco totale e cancellazioni

Una decisione senza precedenti scuote il panorama televisivo italiano: Mediaset ha annunciato una significativa variazione nel palinsesto di Canale 5, a partire da domenica 28 dicembre 2025. Per la gioia di milioni di telespettatori, la rete ammiraglia del Biscione ha scelto di potenziare la fascia pomeridiana delle soap opera, affidandosi interamente al successo travolgente de La forza di una donna, la serie turca che ha già conquistato un pubblico vastissimo.

Questa modifica si inserisce in un contesto di pausa natalizia per i programmi di punta, tra cui l’amatissimo talent show di Maria De Filippi, Amici. L’assenza di un colosso come il programma della De Filippi ha spinto i vertici Mediaset a una mossa strategica: controbattere la concorrenza di Domenica In con un vero e proprio “blocco soap” nel daytime. Una scelta audace che punta a garantire continuità di ascolti e a fidelizzare ulteriormente gli appassionati del genere, celebrando la forza trainante delle storie che appassionano milioni di italiani.

Domenica 28 dicembre: il nuovo pomeriggio di Canale 5

La programmazione di Canale 5 per la domenica pomeriggio del 28 dicembre si presenterà con un volto rinnovato, interamente dedicato all’intrattenimento e alle trame avvincenti delle soap opera più amate. Il pomeriggio prenderà il via alle 13:40 con L’Arca di Noè, il consueto appuntamento dedicato agli amici a quattro zampe, seguito alle 14:00 da un imperdibile episodio di Beautiful, la celebre saga americana che continua a tenere incollati allo schermo i suoi fedelissimi.

Alle 14:30, i riflettori si sposteranno su Forbidden Fruit, l’intrigante soap ambientata a Istanbul che ha saputo ritagliarsi un’importante fetta di pubblico con le sue vicende ricche di colpi di scena. Ma il vero protagonista della domenica sarà, senza dubbio, La forza di una donna. Dalle 15:00 alle 16:00, un episodio inedito della serie turca terrà compagnia ai telespettatori, focalizzandosi sulle vicende della coppia simbolo, Bahar e Sarp, promettendo emozioni e sviluppi cruciali per la trama.

Al termine di questo blocco dedicato alla serialità turca, la linea passerà a Silvia Toffanin con L’album di Verissimo, in onda dalle 16:00 circa. Il programma riproporrà le interviste più toccanti e significative della stagione 2025, offrendo al pubblico una retrospettiva sulle storie che hanno segnato l’anno televisivo. Un palinsesto che mira a un mix di emozione e fedeltà, mantenendo alto l’interesse anche durante le festività.

Il successo crescente e la strategia Mediaset

Il ritorno in versione festiva de La forza di una donna non è un caso, ma la conferma del grande successo che la serie sta riscuotendo anche negli appuntamenti feriali. L’appuntamento quotidiano delle 18:10, subito dopo Dentro la notizia, ha registrato numeri in costante e significativa crescita. Nelle ultime settimane, la media ha superato 1,9 milioni di spettatori, con uno share che si avvicina al 17%, un incremento notevole rispetto ai risultati precedenti della stessa fascia oraria.

Questo trionfo sta creando non poche difficoltà anche a Vita in Diretta di Alberto Matano, il diretto competitor nel tardo pomeriggio di Rai 1. La scelta strategica di Mediaset di ampliare lo spazio dedicato alla serialità turca si rivela, dunque, estremamente efficace: più ore di programmazione significano una fidelizzazione crescente del pubblico e un consolidamento della posizione di Canale 5 in un segmento orario cruciale. Per i milioni di fan di Bahar, la domenica del 28 dicembre si preannuncia un appuntamento imperdibile, un’occasione per immergersi ancora una volta nelle vicende avvincenti di una storia che ha saputo toccare il cuore di milioni di italiani con emozioni e colpi di scena.