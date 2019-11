Tacchi Alti parla dei suoi video e di un possibile ritorno

Dieci anni fa Tacchi Alti ha fatto la storia del trash di You Tube insieme a Gemma del Sud. Dopo i suoi iconici video però è arrivata una lunghissima pausa, ma nel 2018 Valentina è tornata con una clip dove annunciava il suo compleanno.

“Cosa dico ai miei ammiratori? Voglio compiere 32 anni senza rotture di scatole. Voglio godermi la vita e divertirmi al massimo. Non per niente vado in discoteca al sabato sera e al venerdì. Quindi domani sono 32, il tempo passa, i mesi e gli anni corrono. Già 32, anche se ne dimostro 20 o 22. Quindi tanti auguri a me e un saluto”.

Ieri però Tacchi Alti ha rilasciato un’intervista a Giulio Pasqui per Webboh ed ha rivelato che se proprio dovesse decidere di tornare lo farà su You Tube.

“Perché non faccio più video? Non ho più idee. Era il 2007 quando facevo video e non stavo bene per via di una situazione sentimentale. Fare video era uno sfogo per me. Solo che le persone mi offendevano. Mi scrivevano: ‘lesbica’, ‘malata di mente’. Così ho deciso di smettere, ma io non facevo del male a nessuno. Non importa se ero con i tacchi, la tua o il pigiama: ho espresso l’amore e il divertimento su Youtube, nient’altro.

Non credo che rifarò mai qualcosa. Ma se succederà, lo vedrete su Youtube”.