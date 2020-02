Tale e Quale Show Spagna: l’imitazione di Shakira e Rihanna è un vero disastro (VIDEO)

Un anno prima che arrivasse in Italia, Tale e Quale Show andava già in onda in Spagna, dove ha sempre un grandissimo successo, tanto che è stata creata anche la versione per bambini ‘Tu Cara Me Suena Mini‘. In una delle ultime stagioni del programma, La Terremoto de Alcorcón e l’attrice Sílvia Abril nei panni di Rihanna e Shakira hanno cantato Can’t Remember to Forget You. La performance è stata così surreale e disastrosa, da risultare comica.

Le due concorrenti si sono dimenate sul palco come se fossero sul set del remake de L’Esorcista.

Tale e Quale Show Spagna: La Terremoto de Alcorcón e l’attrice Sílvia Abril cantano Rihanna e Shakira, il video.

Ovviamente non vanno in onda solo esibizioni baraccone, tre settimane fa ad esempio Nerea Rodríguez e Raoul hanno imitato Camila Cabello e Shawn e la loro performance di Senorita agli MTV Video Music Awards dello scorso agosto. I due ragazzi sono stati bravissimi, anche se il vero Shawn è tutta un’altra cosa.