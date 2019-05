Tale e Quale Show: ecco i primi 9 vip verso il cast – ex tronista e due protagonisti del GF Vip

A Roma sono già partiti i casting per la prossima stagione di Tale e Quale Show, il cast verrà ufficializzato in estate, ma Giulio Pasqui sul settimanale Spy ha rivelato i primi vip che potrebbero far parte del programma di Carlo Conti.

“Su tutti spicca il ritorno di Francesco Monte, già un anno fa avrebbe dovuto partecipare al programma di Rai Uno. Stesso destino anche per Stefano Sala, che cerca la consacrazione nel programma leader del prime time di Rai Uno. Dal ballo al trono, fino alle imitazioni per Sabrina Ghio. Da Ora o Mai Più arrivano invece Jessica Morlacchi e Barbara Cola, rispettivamente secondo e quarto posto nello show dedicato alle meteore condotto da Amadeus. Spazio anche ad un’altra vecchia gloria, Sandro Giacobbe, la voce di grandi successi come Signora Mia. Nella lista dei papabili concorrenti c’è Debora Caprioglio, l’ex musa di Tinto Brass. Non c’è gara invece per il toscano David Pratelli, lui è un imitatore professionista, Piero Pelù e Adriano Celentano sono i suoi cavalli di battaglia. Potrebbe arrivare anche Debora Villa.”

Ex tronisti, ex gieffini, vecchie glorie e attrici, questi possibili concorrenti mi piacciono, speriamo riescano ad arrivare nel cast definitivo.

Su “Spy” sveliamo i primi nomi dei papabili concorrenti della prossima edizione di #TaleeQualeShow: da Francesco Monte a Stefano Sala, passando per Sabrina Ghio, Debora Caprioglio, Jessica Morlacchi, Sandro Giacobbe pic.twitter.com/eVHVGDpVFV — Giulio Pasqui (@GPasqui) 24 maggio 2019

Fonte: Spy