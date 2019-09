Tale e Quale Show: Adele di Tiziana Rivale divide il pubblico

La scorsa settimana Tiziana Rivale ha interpretato Bette Davis Eyes di Kim Carnes e ieri sera ha vestito i panni di Adele ed ha cantato Skyfall.

La giuria ha speso delle bellissime parole per la sua performance e il pubblico in studio le ha regalato una standing ovation, ma sul web le cose non sono andate così bene. Quasi soltanto critiche per l’esibizione di Tiziana Rivale, sia su Facebook che su Twitter.

Personalmente credo che Tiziana non sia riuscita nella difficilissima impresa di rendere giustizia ad Adele, in nessun momento dell’esibizione mi ha ricordato la cantante inglese. Nonostante tutto la Rivale si è classificata al quinto posto della classifica generale (risultato dei punti della giuria e di quelli dei concorrenti).

B!tches vi è piaciuta l’Adele di Tiziana Rivale?

La voce di @Adele non è facile da imitare, con “Skyfall” ci prova @TizianaRivale, secondo voi ce l’ha fatta? 👀#taleequaleshow pic.twitter.com/wNvf0lOVNG — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 20, 2019

Ma i giudici sembra non abbiano mai ascoltato la vera Adele, come si fa a dire che è uguale? #taleequaleshow pic.twitter.com/VWZSVBSZfs — MarcoMelCFAN (@MarcomelC) September 20, 2019

#taleequaleshow ma i giudici in cuffia ascoltano i cantanti originali?? Dai ditelo!! Come si fa a dire che la voce della Rivale è uguale a quella di Adele?!? Dai, su, un po’ di pudore…. — Maddalena Fierro (@madalon721) September 20, 2019