Tale e Quale Show: il pittore Adonà Mamo interpreta Maria Callas ed è un successo (VIDEO)

E’ un pittore di Siracusa l’artista che ha imitato Maria Callas a Tale & Quale Show. Il suo nome è Adonà Mamo ed ha conquistato il secondo posto dietro l’imitazione di Lady Gaga in Shallow.

Adonà Mamo voleva essere Maria Callas per una notte e Carlo Conti gli ha fatto realizzare il suo sogno.

“Sono un pittore e lavoro nella ristorazione. Ho una particolarità vocale: canto come un soprano. Non è stato facile a 21 anni sentirmi dire che canto come un soprano.. Poi comprai un cd di Maria Callas in occasione del venticinquennale della sua morte ed il mio cuore si è spaccato in due. Per un giorno potrei essere lei?”

Superfluo sottolineare come il pubblico si sia alzato in piedi dopo l’esibizione sulle note di Casta Diva, così come i giudici che hanno tutti applaudito il suo enorme talento.

A Tale e Quale Show Adonà Mamo è il primo uomo ad aver imitato Maria Callas, in passato già interpretata da Mietta, Lidia Schillaci e Silvia Mezzanotte.