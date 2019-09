Tale e Quale Show: Carlo Conti spiega perché nel cast ci sono personaggi poco famosi

Venerdì sera tornerà Tale e Quale Show e ieri Carlo Conti ha presentato a Roma la nuova edizione del suo programma di successo.Tra le tante domande – quelli di Blogo – hanno chiesto al conduttore come mai nel cast ci sono diversi nomi poco conosciuti. Conti ha spiegato che la forza di Tale e Quale Show è il lavoro fatto in settimana e la riuscita della performance e che quindi il livello di fama non è centrale. Questo è vero e vale anche per i reality, ricordiamoci le dinamiche scatenate da Cecilia Rodriguez al GF Vip 2 e la delusione della più famosa De Lellis (che a parte la litigata con Signorini aveva la stessa verve di un materasso).

“A Tale e quale ci sono tutti professionisti, tutte persone che fanno spettacolo. Qualcuno è più famoso, qualcuno un po’ meno, ma la forza del cast di Tale e quale è questa; quello che conta è il lavoro settimanale svolto: magari quello meno famoso, preso per doti canore importanti, è più bravo. O, al contrario, qualcuno più famoso può avere risultati minori in scena. Ma fa parte del gioco.”

Conti ha anche detto che non sarebbe disposto a portare in Italia la versione baby di Tale e Quale Show.

“Tale e Quale Show Kids? Non me l’hanno proposta, ma in molti Paesi la fanno, a me non piace moltissimo perché i bambini devono fare i bambini.”

Ecco qualche esempio di esibizioni di Tu Cara Me Suena Mini (Tale e Quale Show Kids).

Tale e Quale Show 9 – il cast

Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci, Tiziana Rivale, Sara Facciolini, Flora Cantone, Eva Grimaldi, Agostino Penna, Davide De Marinis, David Pratelli, Francesco Monte, Gigi e Ross, Francesco Pannofino.