Tale e Quale Show, Carlo Conti svela il cast di 12 concorrenti (c’è anche un volto ICONICO di Uomini e Donne)

Al termine della conferenza stampa sui Palinsesti Rai 2019 – 2020, Carlo Conti ha ufficializzato il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show composto da 12 concorrenti.

Alcuni li abbiamo visti ad Ora O Mai Più di Amadeus (come Jessica Morlacchi dei Gazosa e Davide De Marinis), tanti altri li ho dovuti googlare (come Sara Facciolini e Flora Canto) scoprendo che la prima è un’ex professoressa de L’Eredità, mentre la seconda è la compagna di Enrico Brignano.

Nel cast anche la cantante Lidia Schillaci e l’iconica Tiziana Rivale (che probabilmente vedremo anche nella prossima edizione di Music Farm), l’attrice Eva Grimaldi fresca di matrimonio con Imma Battaglia e Francesco Monte.

Ci sarà spazio anche per il celebre Francesco Pannofino, il duo comico (che parteciperà in qualità di unico concorrente) Gigi & Ross, l’imitatore David Pratelli (il suo cavallo di battaglia è Christian De Sica) e Agostino Penna, iconico volto di Uomini e Donne (era quello che cantava live quando i tronisti dovevano ballare).

Chi non conosce Agostino Penna non è un vero fan di Uomini e Donne.

Tale e Quale Show 9 – il cast

Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci, Tiziana Rivale, Sara Facciolini, Flora Cantone, Eva Grimaldi, Agostino Penna, Davide De Marinis, David Pratelli, Francesco Monte, Gigi e Ross, Francesco Pannofino.