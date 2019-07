Tale e Quale Show: rivelati altri 2 concorrenti ufficiali

Dopo Francesco Monte, Davide De Marinis e Jessica Morlacchi, Blogo ha confermato altri due vip che approderanno a Tale e Quale Show. Si tratta di Gigi e Ross (duo comico formato da Luigi Esposito e Rosario Morra) che nello show di Carlo Conti saranno un unico concorrente.

“Ma chi ci sarà sicuramente nel cast di Tale e quale show 2019 sono i due conduttori e comici Gigi e Ross, (come unico concorrente, quindi faranno imitazioni di coppie canore) ma anche molto probabili la cantante e vincitrice di Sanremo 1983 Tiziana Rivale e l’ex concorrente, fra le più brave, di Operazione trionfo Lidia Schillaci.”

Ex Gieffini, ex protagonisti di Ora o Mai Più, comici e conduttori, direi che come inizio cast non è male.



Questi invece sono i 22 vip che hanno sostenuto il provino per Tale e Quale Show.

Teresa Langella, Debora Villa, Debora Caprioglio, Francesco Monte, Stefano Sala, Sabrina Ghio, Jessica Morlacchi, David Pratelli, Sandro Giacobbe, Barbara Cola, Francesca Testasecca, Francesca Manzini, Rachele Di Fiore, Carolina Rey, Francesco Pannofino, la regista Rita Rusic, l’attore Antonio Zequila, l’ex miss Denny Mendez, il cantante Marcello Cirillo, i comici Massimo Bagnato e Roberto Ciufoli e l’attrice che ha partecipato a L’Isola dei Famosi, Nadia Rinaldi.