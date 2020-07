Tale e Quale Show: verso il cast due ex gieffini Vip

La nuova edizione di Tale e Quale Show – come rivelato da TvBlog – tornerà anche quest’anno a partire da venerdì 18 settembre subito dopo i Soliti Ignoti di Amadeus.

Nel cast, oltre l’ex di Carlo Conti e Francesca Testasecca (che è stata eletta Miss Italia nel 2010) ci sarebbero anche due ex gieffini del Grande Fratello Vip: il modello Stefano Sala (della terza edizione) ed il cantante Pago (che ha partecipato quest’anno).

Per Stefano Sala sarebbe il secondo reality/talent a cui partecipa, mentre per Pago il quarto dopo Music Farm, Temptation Island Vip ed il già citato Grande Fratello Vip.

La giuria sarebbe confermata in toto.