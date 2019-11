Tale e Quale Show: svelata la giuria dell’edizione nip

Carlo Conti, dopo aver chiuso la nona edizione di Tale e Quale Show ed il rispettivo spin off con il Torneo dei Campioni (che ha visto tornare in gara anche i migliori dello scorso anno), venerdì debutterà con un altro spin off della trasmissione, Tali e Quali, che vedrà in gara 12 personaggi non famosi.

Pizzaioli, commessi, studenti, casalinghe.. 12 persone non famose avranno l’onore di calcare il palco di Tale e Quale Show e di conquistare il titolo della serata evento che – se dovesse essere premiata dagli ascolti – potrebbe essere riproposta in versione classica da alternare all’edizione vip.

Al banco dei giurati non ci saranno però Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, bensì Antonella Clerici, Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio. Tre nomi non scelti a caso perché, come sottolineato da Davide Maggio, saranno lì per pura promozione: Antonella Clerici per presentare la nuova edizione dello Zecchino d’Oro, mentre Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio per annunciare lo show Vent’Anni Che Siamo Italiani che debutterà su Rai Uno a partire da venerdì 29 novembre.