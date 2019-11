Tale e Quale Show: Tiziana Rivale è Madonna, ma arriva penultima (VIDEO)

Non è piaciuta ai giudici di Tale e Quale Show l’imitazione che Tiziana Rivale ha fatto nei panni di Madonna sulle note di La Isla Bonita.

La cantante è stata criticata soprattutto per la scelta della canzone (?) che assegnano settimanalmente gli autori del programma e per questo è stata molto penalizzata. Nino Frassica, ospite d’onore in giuria, l’ha pure affossata dicendole che per un po’ ha creduto che la Madonna imitata fosse la ballerina bionda alle sue spalle e non lei.



Loretta Goggi in merito all’imitazione di Tiziana Rivale a Tale e Quale Show ha dichiarato: “Conoscendo Tiziana avrei preferito vederla cantare Frozen, questo non è il mondo di Tiziana: lei ha una vocalità che deve tirare fuori, qua ha cantato benissimo ma l’avrei vista con un altro brano“; Rita Pavone, ospite dello show, ha invece detto: “Questo pezzo qua non mette la sua voce a servizio, ma era un numero molto gradevole. Ha cantato benissimo, ma non è un’imitazione“; mentre Salemme ha chiosato: “Dalla Rivale ci si aspettava una Madonna con un brano più energico”.

Giudizi unanimi, voti bassissimi, penultimo posto in classifica.

Ecco la Madonna della Rivale: vi è piaciuta?