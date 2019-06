Tara e Cristian non vengono più invitati a Uomini e Donne – parla l’ex corteggiatrice

Qualche mese fa un’attrice di film per adulti ha rivelato di aver scambiato messaggi piccanti con Cristian Gallella, Tara Gabrielletto è passata a vie legali contro la donna. Adesso l’ex corteggiatrice è tornata a parlare, ma del programma che l’ha resa nota. La Gabrielletto ha confermato che la redazione di Uomini e Donne non chiama più lei e suo marito.

“Se è vero che non ci invitano più? Beh mi sembra che non siamo le uniche persone a non essere invitate, anche altre coppie, almeno ho letto così sul web. Ma ragazzi non succede nulla, anzi. Poi vi dirò, essere invitati per fare dei giochi anche no sinceramente. – ha continuato Tara – Lo vedo tempo sprecato. A maggior ragione alle scelte di persone che comunque non conosco. Non sarei andata. Quindi anche no”.

Ce ne faremo una ragione. Un’ex tronista che invece tutti vorremmo rivedere alla corte di Kween Mary è…

Tara e Cristian non sono gli unici a non essere più stati invitati a Uomini e Donne. Tempo fa Eleonora Rocchini si è lamentata della stessa cosa e si è anche scagliata contro Raffaella Mennoia.

“Io non ho peli sulla lingua, ma sono abituata a dire la verità. Cara, se eri tanto sincera non avevi il bisogno di bloccare Oscar. Addirittura io ho provato a chiamare la signora Raffaella Mennoia. Lei però mi ha negato la chiamata, non mi ha risposto. Mi ha mandato un messaggio con scritto ‘non ho intenzione di parlare con te’. Mi è stata negata la possibilità di avere un confronto in privato.

Quindi devo parlare pubblicamente.

Dopo la scelta di Oscar di due anni e mezzo fa, siamo stati invitati in trasmissione a parlare di noi e siamo andati, poi c’è stato fatto l’invito per la caccia al tesoro e abbiamo rifiutato per motivi di lavoro e anche perché sinceramente di metterci a fare la caccia in giro per Roma insieme a un ragazzo che fino a 2 giorni prima ci chiedeva di vedersi a Napoli per fare del gossip. Io ero allibita e scioccata.

Quando è arrivato l’invito della redazione abbiamo detto che non volevamo stare con certe persone. Io non ho interesse di fare gossip, sto insieme ad una persona da due anni e se loro mi richiamavano per parlare di me e lui io ci sarei andata.

Non avevamo voglia di stare insieme ad una persona che voleva creare gossip.

Io in Uomini e Donne c’ho sempre creduto e ho sempre portato rispetto a tutti. Ho fatto un mese e sono stata scelta da Oscar, basta, non ho usato nessuno e non ho voluto restare in tv.

La signora Raffaella a scrivere ‘noi gli abbiamo sempre invitati , ma non sono voluti venire’ ci fa passare come snob. Snob che sputano nel piatto dove hanno mangiato e noi non siamo così.

Cosa abbiamo fatto di sbagliato quindi nei suoi confronti? Le cose comunque non si chiariscono su Instagram e nelle stories. Quindi è inutile che la signora Raffaella scrive che io mi sono lamentata del suo commento, ma non sta dicendo la verità, quella che dice lei non è la realtà.

La cosa buffa è che Gianni e Tina cercano di svelare la verità sulle persone. Poi venite a parlare male e mettere like a commenti negativi su di noi che siamo stati gli unici e pochi reali e veri all’interno del programma. Sono senza parole.

Raffaella mi ha negato la possibilità di parlare con lei al telefono però continua a mettere like ai commenti negativi su di noi. No signora Raffaelle, no, ho tutti gli screen possibili e immaginabili. Volevo solo una spiegazione da lei, rispetto ai suoi commenti e al blocco che ha fatto a Oscar. Ma a 50 anni ti metti a bloccare le persone?”