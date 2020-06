Errore nel tatuaggio di Chiara Nasti: parla il tatuatore e la diretta interessata

Chiara Nasti e la sua amica sono BFF dal 1998 o dal 98esimo minuto della loro conoscenza? A far nascere il dubbio è stato proprio il tatuaggio che le due ragazze si sono fatte sul braccio con scritto SINCE 98′. L’appendice posta dopo il numero, come fatto notare da tutti i followers, indica infatti i minuti e non certo l’anno, come invece volevano intendere.

’98 = 1998

98′ = 98esimo minuto

La risposta di Chiara Nasti su Since 98′

Gli sfottò sui social non si sono sprecati e la risposta piccata di Chiara Nasti non è tardata ad arrivare: nessun mea culpa e nessun passo indietro, bensì un sonoro: “Il tatuaggio è una cosa personale e non è sbagliato, lo scrivevamo così da piccole“.

Ovviamente in pochi hanno creduto a questa versione, tanto da costringere anche lo stesso tatuatore ad intervenire in “soccorso” della sua cliente, sottolineando come non sia stato un errore bensì una decisione ponderata e presa dalle due ragazze: “Tesoro è stato RICHIESTO e progettato così“.

Insomma, nessun errore nel tatuaggio di Chiara Nasti.

Così dicono.

La risposta di Chiara Nasti al tatuaggio sbagliato Since 98′ pic.twitter.com/tyf83Tom4F — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) June 8, 2020