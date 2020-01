Taylor Mega accusa la d’Urso: “Barbara mi ha teso una trappola, ecco perché ce l’ha con me…”

Taylor Mega torna all’attacco dopo essere stata congedata da Barbara a Live Non è la d’Urso. L’influencer in un’intervista rilasciata ieri a Dagospia, ha dichiarato che Carmelita le avrebbe teso una trappola. Secondo la Mega, Barbara sarebbe arrabbiata con lei perché non vuole più apparire in tv. Taylor, molto modestamente ha aggiunto che quando appare in un programma lo share impazzisce.

“Barbara sapeva che sarebbe uscita quella foto. Mi hanno voluto tendere un trappolone perché non accettavano il fatto che io volevo assentarmi dalla tv. Io gli alzo lo share. Basta guardare che da “Ciao Darwin” al “Grande Fratello Vip” le puntate più viste sono quelle dove c’ero io. Anche a “Live Non è la D’Urso” la puntata più vista è stata quella in cui ho fatto il collegamento ubriaca.

Perché la d’Urso potrebbe avercela con me? Diciamo un malinteso. A lei non va bene che io voglia assentarmi dalla scena per un po’. Non l’ha digerita perché è stata una mia decisione unilaterale. Ci sono tante cose che potrei dire, ma non voglio tirare fuori cose personali.

Quell’immagine è sui social da due anni. Secondo me all’avvocato dell’Elia è stato detto dagli autori di tirare fuori questa storia per trovare una scusa per dirmi di non andare più. Quella foto è in circolazione da due anni”.

Taylor ha rivolto un pensiero carino anche ad Antonella Elia.

“È entrata al Grande Fratello perché l’ho riesumata”.