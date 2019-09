Taylor Mega e Alan Fiordelmondo si scontrano a distanza, lui continua a non credere alla sua storia con Giorgia Caldarulo

Il paparazzo Alan Fiordelmondo ieri è stato ospite nel salotto di Barbara d’Urso dove ha pesantemente accusato Taylor Mega di aver creato una falsa storia d’amore con la modella Giorgia Caldarulo per business.

“Tutta finzione! Questa Giorgia è una persona che si è prestata alla fiction di Taylor Mega. Vi faccio vedere il messaggio che mi è arrivato prima di entrare in onda, dove mi è stato detto che è tutto show per ospitate, followers e altro. Mi è stato detto da una persona vicinissima a Taylor Mega. E’ tutto show, è tutto show”.

Oggi – senza però citarlo mai – è stata Taylor Mega a rispondere alle accuse con un generico ‘se son rose, fioriranno’.

“Mi state tutti chiedendo com’è che non commento quanto successo ieri. Io non commento o non rispondo ai dissing quando non voglio dare pubblicità ed hype a qualcuno. Quindi non lo farò neanche oggi. Volevo solo dirvi che non mi devo giustificare con nessuno e se sono rose fioriranno”.