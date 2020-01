Taylor Mega attacca Antonella Elia durante il GF Vip

Tra Taylor Mega e Antonella Elia non scorre buon sangue. Tutto è iniziato a La Repubblica delle Donne quando l’ex valletta di Mike ha dato della mign**ta alla bella friulana.

“Io non vorrei essere una vecchia bacchettona, ma in questo caso mi sento tale. Mancate di un vero messaggio per i vostri coetanei. La bellezza così sfrontata è così diseducativa. A me di vedere il vostro cu*o e le vostre te**e non me ne frega un cavolo. E se ci fosse un uomo svestito e tatuato io direi la stessa cosa. Non vuol dire che bisogna essere tutte mign**te. Non vi dico che siete mig**tte per carità. Ma non è che dobbiamo essere tutte mign**te nel 2019.

Ma mign**ta è una parola di uso comune. L’ho detto in modo generico. Certo voi rappresentate un po’ questo stereotipo della mign**ta. Comunque io dalla parte vostra non ci sto”.